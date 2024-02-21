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Судитимуть учасників масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку організував ексвоєнком

Вартість "послуг" для "клієнтів" становила від 6 до 10 тисяч доларів.

Судитимуть учасників масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку організував ексвоєнком

ДБР завершило досудове розслідування безпрецедентно масштабної схеми ухилення від мобілізації, яку викрили наприкінці 2023 року. У схемі були залучені посадовці 9 військкоматів Києва та області, спільники з інших областей України.

"Після ознайомлення сторонами захисту з матеріалами розслідування справа буде передана до суду", – йдеться у повідомленні ДБР.

Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до довідок ВЛК та військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Також учасники угруповання надавали "клієнтам" поради та вказівки щодо місць та способу перетину державного кордону України.

"Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за підбір клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох "гілок" для конспірації між собою не перетиналися", – повідомили у Бюро.

Вартість "послуги" складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи. Ціна залежала від стартового пакета документів. 

"Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами. ДБР повідомлено про підозру у вчиненні 11 епізодів видачі підробних документів", – додали в ДБР. 

Також з’ясували, що організатор долучив до оборудок свого сина та колишню дружину, які нещодавно отримали підозри у створенні та участі у злочинній організації, незаконному переправленні осіб через державний кордон, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, зловживанні впливом.

"Іншим учасникам схеми– начальнику третього відділу Бучанського РТЦК та СП, голові ВЛК Макарівського району, колишньому працівнику Київського обласного військкомату було раніше повідомлено про підозри за цими ж статтями", –  розповіли у Бюро. 

Крім того, ДБР продовжить розслідування у межах іншого кримінального провадження щодо інших посадовці військкоматів, які могли брати участь у схемі.

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