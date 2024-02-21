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Українська армія ліквідувала понад 1000 окупантів та більш як 50 артсистем за добу, – Генштаб

Збройні сили України знищили 70 бойових броньованих машин ворога, 3 засоби ППО та 4 РСЗВ.

Українська армія ліквідувала понад 1000 окупантів та більш як 50 артсистем за добу, – Генштаб
Фото: скрін відео

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 406080 чоловік особового складу. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько406080 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 6516 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
  • артилерійських систем – 9826 (+53) од,
  • РСЗВ – 992 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
  • літаків – 338 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34. Про таке повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.На якому напрямку знищили ворожий винищувач-бомбардувальник – він не уточнив. Екіпаж, судячи з повідомлення Олещука, загинув.

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