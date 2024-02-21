Українська армія ліквідувала понад 1000 окупантів та більш як 50 артсистем за добу, – Генштаб

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 406080 чоловік особового складу. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько406080 (+1130) осіб,

танків ‒ 6516 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,

артилерійських систем – 9826 (+53) од,

РСЗВ – 992 (+4) од,

засоби ППО ‒ 678 (+3) од,

літаків – 338 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),

крилаті ракети ‒ 1903 (+1),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34. Про таке повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.На якому напрямку знищили ворожий винищувач-бомбардувальник – він не уточнив. Екіпаж, судячи з повідомлення Олещука, загинув.