Українська армія ліквідувала понад 1000 окупантів та більш як 50 артсистем за добу, – Генштаб

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 406080 чоловік особового складу. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько406080 (+1130) осіб,
- танків ‒ 6516 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
- артилерійських систем – 9826 (+53) од,
- РСЗВ – 992 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
- літаків – 338 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
- крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).
Дані уточнюються.
Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34. Про таке повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.На якому напрямку знищили ворожий винищувач-бомбардувальник – він не уточнив. Екіпаж, судячи з повідомлення Олещука, загинув.