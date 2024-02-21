Буданов: армія РФ цього року не зможе захопити Луганську та Донецьку області

В окупантів значні проблеми із артилерійськими снарядами, яких використовують більше, ніж виготовляють.

Начальник Головного управляння розвідки МО України Кирило Буданов вважає, що Росія не зможе цього року вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Про таке Буданов розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

"Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року. У них немає сил", – сказав Буданов.

Він зазначив, що в російської армії є значні проблеми із поставками та, зокрема, зараз РФ використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити. Хоча минулого року Росія поставила на озброєння сотні танків, більшість з них були старими моделями, взятими зі складу та відремонтованими, тоді як лише 178 були новими.

За його словами, російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, тому зараз вона кидає непідготовлених призовників. Проте Буданов зазначив, що зараз РФ тримає 510 000 військовослужбовців в Україні і біля кордонів та може мобілізувати близько 30 000 окупантів на місяць.