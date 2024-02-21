Буданов: армія РФ цього року не зможе захопити Луганську та Донецьку області

Начальник Головного управляння розвідки МО України Кирило Буданов вважає, що Росія не зможе цього року вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.
Про таке Буданов розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.
"Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року. У них немає сил", – сказав Буданов.
Він зазначив, що в російської армії є значні проблеми із поставками та, зокрема, зараз РФ використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити. Хоча минулого року Росія поставила на озброєння сотні танків, більшість з них були старими моделями, взятими зі складу та відремонтованими, тоді як лише 178 були новими.
За його словами, російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, тому зараз вона кидає непідготовлених призовників. Проте Буданов зазначив, що зараз РФ тримає 510 000 військовослужбовців в Україні і біля кордонів та може мобілізувати близько 30 000 окупантів на місяць.
- Нещодавно Буданов заявив, що повернути окупований Донбас буде важче, ніж Крим, адже у випадку втрати півострова Росія не наважиться на ядерну ескалацію. В питанні звільнення півострова треба вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст.
- Тим часом Росія планує залучити строковиків до участі в бойових діях на ТОТ України. Створенням нових бойових підрозділів займається ФСБ Росії. Регіональні управління мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість ЗС РФ йти в спецслужбу.
- Також у Росії планують значно збільшити вікове обмеження для військових-контрактників – до 65 років. Для офіцерів це обмеження хочуть збільшити до 70 років. Зараз вікове обмеження для контрактників становить 51 рік.