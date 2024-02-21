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Буданов: армія РФ цього року не зможе захопити Луганську та Донецьку області

В окупантів значні проблеми із артилерійськими снарядами, яких використовують більше, ніж виготовляють.

Буданов: армія РФ цього року не зможе захопити Луганську та Донецьку області
Кирило Буданов
Фото: скріншот

Начальник Головного управляння розвідки МО України Кирило Буданов вважає, що Росія не зможе цього року вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. 

Про таке Буданов розповів у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

"Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року. У них немає сил", – сказав Буданов.

Він зазначив, що в російської армії є значні проблеми із поставками та, зокрема, зараз РФ використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити. Хоча минулого року Росія поставила на озброєння сотні танків, більшість з них були старими моделями, взятими зі складу та відремонтованими, тоді як лише 178 були новими.

За його словами, російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, тому зараз вона кидає непідготовлених призовників. Проте Буданов зазначив, що зараз РФ тримає 510 000 військовослужбовців в Україні і біля кордонів та може мобілізувати близько 30 000 окупантів на місяць. 

  • Нещодавно Буданов заявив, що повернути окупований Донбас буде важче, ніж Крим, адже у випадку втрати півострова Росія не наважиться на ядерну ескалацію. В питанні звільнення півострова треба вирішити два стратегічні завдання:  відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст.
  • Тим часом Росія планує залучити строковиків до участі в бойових діях на ТОТ України. Створенням нових бойових підрозділів займається ФСБ Росії. Регіональні управління мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість ЗС РФ йти в спецслужбу.
  • Також у Росії планують значно збільшити вікове обмеження для військових-контрактників – до 65 років. Для офіцерів це обмеження хочуть збільшити до 70 років. Зараз вікове обмеження для контрактників становить 51 рік.
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