Байден анонсував новий масштабний пакет санкцій проти Росії

Обмеження оголосять у відповідь на смерть Навального і “як відплату за дворічну війну, яку Володимир Путін розпочав проти України”.

Сполучені Штати оголосять про масштабний пакет санкцій проти Росії в п’ятницю, 23 лютого.

Про це журналістам повідомив президент Джо Байден, пише The Guardian.

Санкції оголосять у відповідь на смерть російського політика Олексія Навального і “як відплату за дворічну війну, яку Володимир Путін розпочав проти України”.

Байден не оприлюднив подробиці нових обмежень проти Москви.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що пакет санкцій “притягне Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним" і за “її дії під час війни в Україні”.