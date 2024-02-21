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Байден анонсував новий масштабний пакет санкцій проти Росії

Обмеження оголосять у відповідь на смерть Навального і “як відплату за дворічну війну, яку Володимир Путін розпочав проти України”.

Байден анонсував новий масштабний пакет санкцій проти Росії
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати оголосять про масштабний пакет санкцій проти Росії в п’ятницю, 23 лютого. 

Про це журналістам повідомив президент Джо Байден, пише The Guardian.

Санкції оголосять у відповідь на смерть російського політика Олексія Навального і “як відплату за дворічну війну, яку Володимир Путін розпочав проти України”.

Байден не оприлюднив подробиці нових обмежень проти Москви.

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Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що пакет санкцій “притягне Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним" і за “її дії під час війни в Україні”. 

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