Байден відреагував на смерть Навального і закликав Конгрес підтримати закон про допомогу Україні

Він сказав, що "як і мільйони людей у всьому світі" "буквально не здивований і не обурений повідомленням про смерть Олексія Навального".

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін несе повну відповідальність за смерть у російській в'язниці опозиційного політика Олексія Навального.

Про це Байден сказав під час виступу в Білому домі, передає The Guardian.

За словами американського президента, він "як і мільйони людей у всьому світі" "буквально не здивований і не обурений повідомленням про смерть Олексія Навального".

"Путін відповідальний за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося та відбувається, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не слід обманювати ні в Росії, ні вдома, ні десь у світі. Путін не лише нападає на громадян інших країн, як ми бачимо на прикладі того, що зараз відбувається в Україні, він також чинить жахливі злочини проти свого народу", - сказав Байден.

На запитання, чи вважає він смерть опозиціонера "вбивством", президент США відповів, що "немає сумнівів у тому, що смерть Навального є наслідком дій Путіна та його головорізів".

Він сказав, що США все ще чекають на офіційне підтвердження смерті Навального, але немає підстав вважати, що це неправда.

Байден також нагадав про важливість підтримати Україну, яка захищається від російського вторгнення.

"Ця трагедія нагадує нам про те, що зараз ставки полягають у наданні фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися від жорстокого нападу Путіна та воєнних злочинів. Ви знаєте, у Сенаті США було проведено двопартійне голосування щодо фінансування України, яке підтримали переважною більшістю голосів. Історія спостерігає за Палатою представників. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута... Це має наслідки... Ми маємо допомогти зараз", - сказав американський президент.

Після появи інформації про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального деякі члени Конгресу США від демократів закликали розблокувати допомогу Україні.