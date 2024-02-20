Блокування польсько-українського кордону не може бути виправдане ніякими гаслами, – МЗС України

Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції, заявило МЗС України. Українське дипломатичне відомство закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій та забезпечити розблокування кордону.

Міністерство закордонних справ України заявило, що блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання.

Заяву МЗС опублікував речник відомства Олег Ніколенко.

“Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії. Кордон Польщі та України — це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів”, – йдеться в повідомленні.

МЗС України також вважає неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон.

“Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета – провокування подальшого загострення двосторонніх відносин. Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн”, – йдеться в повідомленні.

Українське дипломатичне відомство закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля прининення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах.

“В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав”, – наголосили в МЗС України.

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