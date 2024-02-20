Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
ГоловнаСуспільствоПодії

Блокування польсько-українського кордону не може бути виправдане ніякими гаслами, – МЗС України

Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції, заявило МЗС України. Українське дипломатичне відомство закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій та забезпечити розблокування кордону.

Блокування польсько-українського кордону не може бути виправдане ніякими гаслами, – МЗС України
Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Міністерство закордонних справ України заявило, що блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. 

Заяву МЗС опублікував речник відомства Олег Ніколенко. 

“Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії. Кордон Польщі та України — це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів”, – йдеться в повідомленні.

МЗС України також вважає неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. 

Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета – провокування подальшого загострення двосторонніх відносин. Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн”, – йдеться в повідомленні.

Українське дипломатичне відомство закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля прининення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах. 

“В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав”, – наголосили в МЗС України.

Блокада українського експорту на кордоні з Польщею

  • Сьогодні вранці польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона. Один із співорганізаторів блокування сказав, що протестувальники висипають збіжжя "через емоції" і організатори не можуть на них вплинути.
  • Раніше польські протестувальники заявили, що 20 лютого збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Як йдеться у заяві протестувальників, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".
  • Зі свого боку, польські мисливці заявили, що приєднаються до фермерських протестів.
  • Це вже не вперше, коли польські мітингарі висипають українське збіжжя. 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент. 
  • Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies