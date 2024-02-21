На 87-му році життя помер політик і дисидент Степан Хмара

На 87-му році життя помер відомий політик, дисидент, борець за незалежність України Степан Хмара.

Про це повідомила у Facebook його дружина Роксолана Хмара.

"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне!" – йдеться в дописі.

Останнім часом Степан Хмара хворів. Восени йому підтвердили важкий діагноз. Згодом просили допомогти родині фінансово для лікування важкої хвороби та проведення хіміотерапії.