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Армія РФ запустила 19 безпілотників по Нікопольщині, пошкоджена агрофірма

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки.

Армія РФ запустила 19 безпілотників по Нікопольщині, пошкоджена агрофірма
Фото: Сергій Лисак

Впродовж доби російські окупанти атакували п'ять громад Нікопольщини Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. 

"Всі вони потерпали сьогодні від ворожого терору. Нікопольщина пережила 19  ударів дронами-камікадзе і артилерією. Людей не зачепило", — ідеться у повідомленні. 

Натомість пошкоджені 4 приватні будинки та господарська споруда. Потрощені гаражі й авто.

Руйнування є на агрофірмі. Загорівся спортивний об’єкт, вогонь вже приборкали. Понівечені газогін та лінія електропередач.

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