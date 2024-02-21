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Речник Зеленського анонсував на 25 лютого конференцію за участі військово-політичного керівництва України

На 24 лютого заплановані візити іноземних делегацій.

Речник Зеленського анонсував на 25 лютого конференцію за участі військово-політичного керівництва України
Речник Президента України Сергій Никифоров
Фото: Facebook/Sergii Nykyforov

До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша держава очікує на низку візитів іноземних делегацій, а наступного дня - 25 лютого - відбудеться конференція за участі військово-політичного керівництва нашої держави.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Президента Сергій Никифоров.

"Очікуємо, що це будуть не просто символічні візити, а й будуть у цих візитів практичні результати. Буде онлайн-засідання за участю України "Групи семи", і це також сильний знак підтримки", - сказав Никифоров.

Речник Зеленського розповів, що "на 25 лютого ми готуємо дещо особливе". 

"Це буде конференція, у вигляді конференції чесна розмова про наш шлях у 2024 році і далі. Будуть усі топ-спікери від влади, військово-політичного керівництва - прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради, СБУ, Головне управління розвідки, Мінстратегпром... Буде перша леді, Офіс Президента і, звичайно, сам Президент. Ми будемо говорити про різні аспекти майбутнього України, про майбутнє нашої армії, її розвиток, впровадження сучасних технологій, інтеграцію до ЄС і НАТО, про гарантії безпеки", - сказав Никифоров.

Він додав, що Президент України за підсумками конференції візьме слово і проведе свою прес-конференцію, на якій "окреслить своє бачення означених тем".

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