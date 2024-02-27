​Макрон: Європа не має чекати на результати виборів у США, щоб підтримати Україну

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що для підтримки України не треба чекати результатів виборів у США, оскільки це впливає і на власну безпеку Європи.

Про це пише The Guardian.

"Ми не можемо чекати результатів американських виборів, щоб вирішити, яким буде наше майбутнє. На кону - майбутнє Європи, тому рішення мають прийняти європейці. Якщо інші хочуть приєднатися і допомогти, це - лише додатковий бонус", - сказав Макрон.Він наголосив, що Росія не може виграти цю війну, оскільки вона є єдиним агресором.

"Це єдиний агресор. Це єдина країна, яка розпалювала цю війну. Зараз Росія явно впливає на нашу власну безпеку через традиційну та гібридну війну", - сказав Макрон, додавши, що "ми не воюємо з російським народом".

Президент Франції зазначив, що наразі 30% усього фінансування для України надходить з Європи, але це можна збільшити шляхом подальших двосторонніх угод і домовленостей, аби поставки боєприпасів можна було збільшити втричі.

Макрон також визнав, що Європа не виконала "надто оптимістичну" обіцянку надати Україні мільйон боєприпасів. Він сказав, що забезпечення боєприпасами зараз є "головним пріоритетом".

Він також підтримав план Естонії щодо випуску оборонних облігацій ЄС.

Нагадаємо, що Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України. Наразі консенсусу з цього питання немає, але тема обговорювалася на саміті в Парижі.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав ЄС зосередитися на оборонних проблемах Європи, а не постійно посилатися на вибори президента у США на тлі можливого повернення Дональда на посаду президента.