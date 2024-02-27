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Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України

Наразі консенсусу з цього питання немає, але тема обговорювалася на саміті в Парижі.

Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх сухопутних військ.

Як стверджує Reuters, президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому". 

Макрон переконує, що його держава та інші партнери України "зроблять все, що повинні, аби Росія не перемогла".   

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