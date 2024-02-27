"Укрзалізниця" пообіцяла не підвищувати тарифи у 2024 році

У 2024 році бюджет "Укрзалізниці" не передбачає підняття тарифів на перевезення пасажирів чи вантажів. Про це "Укрінформу" повідомив голова правління компанії Євген Лященко.

Окрему увагу він звернув на те, що йдеться саме про внутрішні маршрути. Що ж до міжнародних, то подібних обіцянок "Укразалізниця" дати не може. Там тарифи визначаються не лише вітчизняним залізничним оператором, а і його закордонними партнерами.