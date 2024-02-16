Генпрокурор Костін: Росія використала для обстрілів України щонайменше 24 балістичні ракети від КНДР

Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) для обстрілів України.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін, передає "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, на які регіони припали ці ракетні удари.

"Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення", - сказав Костін.

Генпрокурор додав, що найбільш масовану атаку із залученням північнокорейських ракет задокументували 7 лютого. "Атаковано було три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). У всіх цих випадках влучання по можливих цілях не зафіксовано", - сказав Костін.

За його словами, найбільше жертв нарахували після атаки 2 січня цього року по Харкову - тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули троє осіб, ще 64 були поранені.

Походження ракет підтверджують висновки Центрального дослідницького інституту озброєння Міністерства оборони і Міжвідомчої робочої групи при Офісі Генпрокурора. Костін сказав, що ракети КНДР мають "різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження".

"Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", - зазначив Генпрокурор.

Костін також повідомив, що відповідно до попереднього аналізу, нові ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Також окупанти можуть використовувати комбіновану бойову частину. Максимальна дальність пуску ракет - до 650 км. Генпрокурор зазначив, що за попередніми даними, РФ завдавала ударів із території Воронезької області.

Костін торкнувся питання точності північнокорейських ракет.

"Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому "Канатове". Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної - до кількох кілометрів і більше - або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", - сказав Генпрокурор.