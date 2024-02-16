В Авдіївці проти Третьої штурмової воює не менше 15 000 окупантів

Проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Росіяни зазнають великих втрат, але ситуація вкрай складна.
Третя штурмова завдала критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам РФ. Обидва ворожі підрозділи – фактично "стерті", йдеться у повідомленні 3 ОШБр.
"Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 «200-ми» і «300-ми» противника", – сказали військові.
Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр росіян. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії.
За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на їхній ділянці фронту наступні:
- 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії.
- 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.
- 114-та окрема мотострілецька бригада – колишній 11-ий окремий мотострілецький полк з окупованої частини Донецької області.
- особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.
"Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою", – наголосили військові.
Авдіївка
- Учора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
- Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
- Також у бригаді сказали, що частина її військових перебувають у повному оточенні і намагаються прорватися.
- Потім Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході Авдіївки.
- Зеленський каже, що в Авдіївці командування застосовує "нові підходи".
- Станом на 15 годину Тарнавський говорив, що в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичні коридори.