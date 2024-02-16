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В Авдіївці проти Третьої штурмової воює не менше 15 000 окупантів

Військові повідомили про завдані росіянам втрати.

В Авдіївці проти Третьої штурмової воює не менше 15 000 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Росіяни зазнають великих втрат, але ситуація вкрай складна.

Третя штурмова завдала критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам РФ. Обидва ворожі підрозділи – фактично "стерті", йдеться у повідомленні 3 ОШБр. 

"Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 «200-ми» і «300-ми» противника", – сказали військові.

Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр росіян. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії. 

За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на їхній ділянці фронту наступні: 

  • 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії.
  • 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії. 
  • 114-та окрема мотострілецька бригада – колишній 11-ий окремий мотострілецький полк з окупованої частини Донецької області. 
  • особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.

"Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою", – наголосили військові. 

Авдіївка

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