Росія здійснила запуск ракет

Російська армія вдень 16 лютого знову провела ракетну атаку. Повітряні сили повідомили про загрозу балістики.
Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Частина ракет була націлена на Полтавську область.
"Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння!" – йдеться у повідомленні.
Ракети летіли на Полтавську область зі східного напрямку.
Оновлення. Полтавська ОВА повідомила про атаку на область. Даних про поранених немає. Також вибухи лунали в Кіровоградській області – там, за попередньою інформацією від ОВА, без руйнувань.
- Попереднього ракетного удару росіяни завдали по Україні вчора. Окупанти випустили 26 ракет, з них ППО збила 13.
- У Київській області всі ракети відбила ППО. Є пошкодження щонайменше семи будинків внаслідок падіння уламків. Без постраждалих. У Києві теж працювала протиповітряна оборона, влучань і пошкоджень не зафіксовано.
- У Чугуєві внаслідок ракетного удару загинула жінка.
- У Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранено людину.
- У Львові росіяни теж вдарили по об'єкту інфраструктури, поранені двоє.
- Є пошкодження внаслідок падіння уламків і в Івано-Франківській області.
- У Полтавській є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
- У Хмельницькій поранені щонайменше двоє.
- Також про вибухи повідомляли в Дніпропетровській області. Є "прильот".