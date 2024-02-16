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Росія здійснила запуск ракет

Вибухи лунали в Полтавській та Кіровоградській областях.

Росія здійснила запуск ракет
Запуск ракети
Фото: rayon.in.ua

Російська армія вдень 16 лютого знову провела ракетну атаку. Повітряні сили повідомили про загрозу балістики.

Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Частина ракет була націлена на Полтавську область.

"Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння!" – йдеться у повідомленні.

Ракети летіли на Полтавську область зі східного напрямку. 

Оновлення. Полтавська ОВА повідомила про атаку на область. Даних про поранених немає. Також вибухи лунали в Кіровоградській області – там, за попередньою інформацією від ОВА, без руйнувань.

  • Також про вибухи повідомляли в Дніпропетровській області. Є "прильот".
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