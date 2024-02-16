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Україна повернула тіла 58 загиблих на війні героїв

Після ідентифікації тіла військових будуть передані рідним для гідного поховання.

Україна повернула тіла 58 загиблих на війні героїв

До України повернули тіла 58 українських військових у межах чергової репатріації.

Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

"Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл і останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", -  йдеться у повідомленні.

Після ідентифікації тіла військових будуть передані рідним для гідного поховання.

За даними відомства, станом на жовтень 2023 року з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.

У січні 2024 року Україна повернула тіла 77 загиблих захисників.

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