Україна повернула тіла 58 загиблих на війні героїв

Після ідентифікації тіла військових будуть передані рідним для гідного поховання.

До України повернули тіла 58 українських військових у межах чергової репатріації.

Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

"Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл і останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - йдеться у повідомленні.

Після ідентифікації тіла військових будуть передані рідним для гідного поховання.

За даними відомства, станом на жовтень 2023 року з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.

У січні 2024 року Україна повернула тіла 77 загиблих захисників.