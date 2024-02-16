У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив про критичну потребу артилерії і констатував відчутне зменшення постачання від партнерів

На тлі цього допомога від Німеччини є життєво важливою.

Зеленський заявив про критичну потребу артилерії і констатував відчутне зменшення постачання від партнерів
Олаф Шольц та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Україна має критичну потребу в артилерії, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Німеччині. Він подякував канцлеру Олафу Шольцу за оголошення нового пакету допомоги, який включає 120 000 боєприпасів і дві артилерійські системи Skynex.

Президент констатував зменшення обсягу допомоги Україні. "На жаль, ми маємо відчутне зменшення постачання від партнерів", – сказав він. 

Підтримка Німеччини в таких умовах є життєво важливою, додав президент. Він зазначив, що в росіян – критична перевага в артилерії та іншому озброєнні. 

Щодо угоди про гарантії безпеки Зеленський сказав, що в ній Німеччина заклала близько 7 мільярдів євро допомоги. Також так прописана відповідальність за кожен воєнний злочин росіян.

  • Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Німеччині. Він взяв участь у переговорах із Олафом Шольцом та підписав із ним угоду про гарантії безпеки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies