Зеленський заявив про критичну потребу артилерії і констатував відчутне зменшення постачання від партнерів

На тлі цього допомога від Німеччини є життєво важливою.

Україна має критичну потребу в артилерії, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Німеччині. Він подякував канцлеру Олафу Шольцу за оголошення нового пакету допомоги, який включає 120 000 боєприпасів і дві артилерійські системи Skynex.

Президент констатував зменшення обсягу допомоги Україні. "На жаль, ми маємо відчутне зменшення постачання від партнерів", – сказав він.

Підтримка Німеччини в таких умовах є життєво важливою, додав президент. Він зазначив, що в росіян – критична перевага в артилерії та іншому озброєнні.

Щодо угоди про гарантії безпеки Зеленський сказав, що в ній Німеччина заклала близько 7 мільярдів євро допомоги. Також так прописана відповідальність за кожен воєнний злочин росіян.