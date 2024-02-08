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Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області викрили на корупції, — Костін

Керівник окружної прокуратури та заступник голови райадміністрації отримали хабар від директора одного з підприємств.

Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області викрили на корупції, — Костін
Андрій Костін
Фото: Facebook/Андрій Костін

Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області та заступника голови районної адміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди. 

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, за пособництва заступника голови РДА, керівник окружної прокуратури отримав хабар від директора одного з підприємств. За гроші він обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути вилучене майно. 

Його затримали на одержанні частини неправомірної вигоди у 2000 доларів США. Загальна сума неправомірної вигоди склала 4000 доларів США.

Затриманим готується повідомлення про підозру. 

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