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Столична чиновниця, яка вела телеграм-канал Азарова, постане перед судом

Антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його телеграм-каналі жінка готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці.

Столична чиновниця, яка вела телеграм-канал Азарова, постане перед судом
Чиновниця, яка вела ТГ Азарова, постане перед судом
Фото: ОФіс генпрокурора

Київська міська прокуратура скервала до суду обвинувальний акт відносно посадовиці столичної РДА, яка вела телеграм-канал експрем’єра України Миколи Азарова. Жінку звинувачують у закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора. 

"Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка на момент вчинення злочину працювала начальником організаційного відділу в одній із столичних райдержадміністрацій. У цей же час разом зі спільниками вона координувала пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у його Телеграм-каналі, а також на сторінках у соцмережах. Також обвинувачена організовувала антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ", – додали у Офісі. 

За даними прокуратури, співпрацю з колишнім посадовцем жінка почала ще 2015 року і не припинила її ані після повномасштабного вторгнення до України, ані після ракетних обстрілів столиці.

"Антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його Телеграм-каналі вона готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці", – зазначили у Офісі генпрокурора. 

Також там додали, щоЧинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто у м. Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з їх перебуванням у рф., відповідно до висновку експертиз, такі публікації містять публічний заклик до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу. 

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

  • У жовтні минулого року СБУ встановила особи двох помічниць Азарова, які вели його Telegram-канал. Тоді ж їм обом, а також їхньому "керівникові" Азарову висунули підозри. 
  • Обидві жінки були чиновницями. Одна з них на момент викриття була діючим державним службовцем та обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.
  • Чинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто у м. Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з їх перебуванням у РФ.
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