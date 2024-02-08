Столична чиновниця, яка вела телеграм-канал Азарова, постане перед судом

Київська міська прокуратура скервала до суду обвинувальний акт відносно посадовиці столичної РДА, яка вела телеграм-канал експрем’єра України Миколи Азарова. Жінку звинувачують у закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка на момент вчинення злочину працювала начальником організаційного відділу в одній із столичних райдержадміністрацій. У цей же час разом зі спільниками вона координувала пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у його Телеграм-каналі, а також на сторінках у соцмережах. Також обвинувачена організовувала антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ", – додали у Офісі.
За даними прокуратури, співпрацю з колишнім посадовцем жінка почала ще 2015 року і не припинила її ані після повномасштабного вторгнення до України, ані після ракетних обстрілів столиці.
"Антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його Телеграм-каналі вона готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці", – зазначили у Офісі генпрокурора.
Також там додали, щоЧинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто у м. Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з їх перебуванням у рф., відповідно до висновку експертиз, такі публікації містять публічний заклик до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
- У жовтні минулого року СБУ встановила особи двох помічниць Азарова, які вели його Telegram-канал. Тоді ж їм обом, а також їхньому "керівникові" Азарову висунули підозри.
- Обидві жінки були чиновницями. Одна з них на момент викриття була діючим державним службовцем та обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.
- Чинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто у м. Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з їх перебуванням у РФ.