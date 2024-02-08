Столична чиновниця, яка вела телеграм-канал Азарова, постане перед судом

Антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його телеграм-каналі жінка готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці.

Київська міська прокуратура скервала до суду обвинувальний акт відносно посадовиці столичної РДА, яка вела телеграм-канал експрем’єра України Миколи Азарова. Жінку звинувачують у закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка на момент вчинення злочину працювала начальником організаційного відділу в одній із столичних райдержадміністрацій. У цей же час разом зі спільниками вона координувала пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у його Телеграм-каналі, а також на сторінках у соцмережах. Також обвинувачена організовувала антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ", – додали у Офісі.

За даними прокуратури, співпрацю з колишнім посадовцем жінка почала ще 2015 року і не припинила її ані після повномасштабного вторгнення до України, ані після ракетних обстрілів столиці.

"Антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його Телеграм-каналі вона готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці", – зазначили у Офісі генпрокурора.

Також там додали, щоЧинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто у м. Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з їх перебуванням у рф., відповідно до висновку експертиз, такі публікації містять публічний заклик до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.