У Авдіївці від ворожих ударів загинула жінка, – ОВА

Від російських ракетних ударів у Авдіївці Донецької області загинула жінка.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів – загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки", – написав він.

Також додав, що у Авдіївці досі залишаються понад 900 жителів.

"Кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку. Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь", – додав Філашкін.