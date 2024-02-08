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У Авдіївці від ворожих ударів загинула жінка, – ОВА

Вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів.

У Авдіївці від ворожих ударів загинула жінка, – ОВА
Авдіївка, 3 січня 2024. Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Від російських ракетних ударів у Авдіївці Донецької області загинула жінка.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів – загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки", – написав він.

Також додав, що у Авдіївці досі залишаються понад 900 жителів.

"Кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку. Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь", – додав Філашкін. 

  • Росія збільшила кількість авіаударів по Авдіївці. МІсто залишається головною метою окупантів зараз, тож їх атаки продовжуються у південно-східній частині, там вуличні бої. Крім того, ворог збільшив кількість ударів КАБами по місту.
  • Минулого тижня  із окупованих околиць Авдіївки вивели більше 100 людей. Це – нестандартний випадок евакуації, який відбувався в співпраці із українськими військовими. Операція була ризикованою через постійні обстріли з боку російських військ. Люди брали білі ганчірки і пішки, під обстрілами, йшли до центру Авдіївки.
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