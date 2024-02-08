Російська армія збільшила кількість авіаударів по Авдіївці, — британська розвідка

Через постійну роботу українських систем ППО, відстань, з якої росіяни здійснюють атаки, зменшує точність авіацдарів.

Місто Авдіївка у Донецькій області залишається головною метою окупантів зараз, тож їх атаки продовжуються у південно-східній частині, там вуличні бої. Крім того, ворог збільшив кількість ударів КАБами по місту.

Про це ідеться у повідомленні Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Міністерство оборони Британії стверджує, що під час наступу на Авдіївку у Донецькій області російські військові почали частіше здійснювати удари керованими авіабомбами — на 66% за два тижні. Це місто у Донецькій області залишається головною метою окупантів зараз, тож їх атаки продовжуються у південно-східній частині, там вуличні бої.

Протягом останнього місяця росіяни випустили по захисниках в Авдіївці понад 600 керованих снарядів. Лише 5 лютого під час бойових вильотів окупанти застосували протягом доби 50 КАБів, а не 30, як було раніше. Втім, відстань, з якої вони здійснюють атаки, зменшує їх точність через постійну роботу українських систем ППО.

"Впродовж останніх двох тижнів, імовірно, що російські сили провели ротацію додаткових сил в сектор Авдіївки, посилюючи тиск на українські позиції в місті. Україна продовжує здійснювати контратаки для забезпечення використання основного маршруту постачання", , — йдеться у повідомленні.

У розвідці додають, що Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цьому районі впродовж наступних кількох тижнів, значною мірою використовуючи тактичну повітряну силу для підтримки її зусиль.