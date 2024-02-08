Польські фермери анонсували блокування ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною – "Зосин-Устилуг".

Часткове блокування руху очікують з 12 лютого. Про це повідомили в Державній митній службі України.

"У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів – пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону", – йдеться у повідомленні.

Учора поляки повідомили, що блокуватимуть пункт пропуску "Дорогуськ-Яготин" – із 9 лютого.