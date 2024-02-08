У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСвіт

Польські фермери анонсували блокування ще одного пункту пропуску

Страйк почнуть 12 лютого. 

Польські фермери анонсували блокування ще одного пункту пропуску
Ілюстративне фото
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Польські фермери анонсували блокування ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною – "Зосин-Устилуг". 

Часткове блокування руху очікують з 12 лютого. Про це повідомили в Державній митній службі України.

"У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів – пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону", – йдеться у повідомленні.

Учора поляки повідомили, що блокуватимуть пункт пропуску "Дорогуськ-Яготин" – із 9 лютого.

  • Блокування на україно-польському кордоні поляки почали 6 листопада. Перевізники стали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне", вимагаючи скасування лібералізації перевезень, на які ЄС пішов задля підтримки української економіки.
  • Згодом до них долучилися ще й фермери, які незадоволені впливом української аграрної продукції на їхні власні ринки.
  • Тривалі переговори і поступки дозволили розблокувати кордон. Однак у лютому, коли Єврокомісія порадила продовжити лібералізацію для українського експорту, польські фермери анонсували новий страйк – на всіх пунктах пропуску. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies