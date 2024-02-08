Польські фермери анонсували блокування ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною – "Зосин-Устилуг".
Часткове блокування руху очікують з 12 лютого. Про це повідомили в Державній митній службі України.
"У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів – пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону", – йдеться у повідомленні.
Учора поляки повідомили, що блокуватимуть пункт пропуску "Дорогуськ-Яготин" – із 9 лютого.
- Блокування на україно-польському кордоні поляки почали 6 листопада. Перевізники стали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне", вимагаючи скасування лібералізації перевезень, на які ЄС пішов задля підтримки української економіки.
- Згодом до них долучилися ще й фермери, які незадоволені впливом української аграрної продукції на їхні власні ринки.
- Тривалі переговори і поступки дозволили розблокувати кордон. Однак у лютому, коли Єврокомісія порадила продовжити лібералізацію для українського експорту, польські фермери анонсували новий страйк – на всіх пунктах пропуску.