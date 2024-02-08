"Голову Верховного Суду" Криму Родіонова судитимуть за держзраду

За активну роботу в інтересах окупантів отримав від Путіна звання "заслуженого юриста РФ".

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі щодо колишнього кримського судді Ігоря Родіонова, якого російські окупанти призначили очільником незаконно створеного так званого "верховного суду Криму".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

До окупації півострова Родіонов обіймав посаду судді Верховного суду АР Крим. Одразу після анексії чиновник перейшов на бік ворога.

Згодом указом Путіна Родіонов був призначений на посаду голови незаконно створеного "верховного суду республіки Крим". На новій "посаді" він брав участь в організації діяльності та функціонування незаконних судових органів на тимчасово окупованій території України, допомагав окупаційній владі придушувати спротив українських громадян, впроваджувати практики системного переслідування людей, які виступали проти загарбників.

За активну роботу в інтересах окупаційної влади Родіонов отримав від Путіна звання "заслуженого юриста РФ" та продовження терміну перебування на посаді голови незаконної структури.

Колишній суддя обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в 2020 році суддю окупаційного кримського суду засудили до 12 років.