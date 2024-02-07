Ільхам Алієв лідирує на позачергових президентських виборах у Азербайджані

Кандидат у президенти Азербайджану від правлячої партії “Ені Азербайджан” Ільхам Алієв лідирує на позачергових президентських виборах з 92,1% голосів.

Про це повідомляє Report з посиланням на ЦВК Азербайджану.

Попередні результати голосування оголосив на брифінгу для представників ЗМІ голова ЦВК Азербайджану Мазахір Панахов.

Попередньо, самовисуванець Захід Орудж набрав 2,2%, Разі Нуруллаєв від Партії національного фронту - 0,79%, Фазіль Мустафа від партії "Велике творення" - 1,99%, Ельшад Мусаєв від партії "Великий Азербайджан" - 0, 66%, Гудрат Гасангулієв від партії "Народний фронт цілісного Азербайджану" – 1,78%, самовисуванець Фуад Алієв – 0,48%.

Голова ЦВК Азербайджану зазначив, що у цих виборах взяло участь на 1 млн виборців більше, ніж на попередніх.

"Ми продовжуємо отримувати дані з виборчих дільниць. Вважаю, що цієї ночі ми зможемо оголосити результати виборів на основі даних, отриманих більш як з 90 відсотків виборчих дільниць", - сказав Мазахір Панахов.