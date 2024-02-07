Ільхам Алієв лідирує на позачергових президентських виборах у Азербайджані

Кандидат у президенти Азербайджану від правлячої партії “Ені Азербайджан” Ільхам Алієв лідирує на позачергових президентських виборах з 92,1% голосів.
Про це повідомляє Report з посиланням на ЦВК Азербайджану.
Попередні результати голосування оголосив на брифінгу для представників ЗМІ голова ЦВК Азербайджану Мазахір Панахов.
Попередньо, самовисуванець Захід Орудж набрав 2,2%, Разі Нуруллаєв від Партії національного фронту - 0,79%, Фазіль Мустафа від партії "Велике творення" - 1,99%, Ельшад Мусаєв від партії "Великий Азербайджан" - 0, 66%, Гудрат Гасангулієв від партії "Народний фронт цілісного Азербайджану" – 1,78%, самовисуванець Фуад Алієв – 0,48%.
Голова ЦВК Азербайджану зазначив, що у цих виборах взяло участь на 1 млн виборців більше, ніж на попередніх.
"Ми продовжуємо отримувати дані з виборчих дільниць. Вважаю, що цієї ночі ми зможемо оголосити результати виборів на основі даних, отриманих більш як з 90 відсотків виборчих дільниць", - сказав Мазахір Панахов.
- Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вирішила не затверджувати повноваження делегації з Азербайджану.
-
Делегація Азербайджану заявила, що припиняє взаємодію з ПАРЄ.
-
22 січня повідомлялося, що в ПАРЄ планують обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення принципів організації. Офіційною претензією до країни буде те, що на лютневі вибори президента Азербайджану не запросили спостерігачів від ПАРЄ. Крім того, Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ у Лачинський коридор. У ПАРЄ заявляли, що застосувати до Азербайжану санкції за російським сценарієм.
-
До цього, починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти Росії. Процеси, які вона запустила, у підсумку призвели до глибокої кризи в РЄ та підготували тло для її швидкого виключення з організації у 2022.
-
Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання.
-
У 2022 році в ПАРЄ вже звучали натяки щодо виключення Азербайджану з Ради Європи.