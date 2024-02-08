У Європарламенті вважають, що допомоги у 50 млрд євро від ЄС буде недостатньо для України, — Guardian

Нещодавно надана допомога для України від ЄС розміром у 50 млрд євро буде недостаньою. У Європарламенті вважають, що цієї суми не вистачить до 2027 року.
Про це розповів голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, пише The Guardian.
Перш за все Ван Овертвельдт зазначив, що консервативна оцінка невійськових потреб України становить 3 мільярди євро на місяць.
"Це означає щорічну потребу України в 36 млрд євро. 50 мільярдів євро, передбачених в Україні, охоплюють 4 роки, з 2024 по 2027 рік. Таким чином, щороку Україні в середньому буде доступно 12,5 млрд євро. Угода між ЄС і Сполученими Штатами полягала в тому, що кожен з них подбає про половину потреб України, тобто по 18 мільярдів євро для ЄС і США.", — ідеться у блозі представника Європарламенту.
Також він додає, що Фонд для України щороку буде меншим, ніж на 5,5 мільярдів євро, ніж зобов’язання ЄС. За весь період 2024-27 років дефіцит становить 22 мільярди євро.
50 млрд євро для України
- Євросоюз має на меті почати виплачувати Україні кошти з ухвалених 50 млрд євро уже в березні.
- Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
- Для ухвалення цієї допомоги потрібні зміни в семирічний бюджет ЄС, на що треба згода вісх 27 країн-членів блоку. Проти виступив лише угорський прем'єр Віктор Орбан, який у грудні 2023 на саміті ветував виділення цієї допомоги.
- Після того, як Орбан на саміті Євроради завадив надати Україні 50 млрд євро допомоги, в Брюсселі почали обговорювати шляхи обходу вето Будапешта.
- Європарламент ухвалив резолюцію із закликом перейти на наступний крок за статтею 7, що зрештою могло б позбавити Будапешт права голосу. Але рішення це має лише рекомендаційний характер.
- Орбан своєю позицією вже добився поступок з боку ЄС: йому розблокували частину з заморожених коштів.
- Financial Times писала, що Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті 1 лютого.
- Позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС – крайній крок, до якого Єврокомісія поки не готова.
- Орбан пропонував, аби рішення про подальше виділення коштів голосували кожного року. Фактично це означає можливість щороку тиснути на Брюссель, погрожуючи вето. У Брюсселі натомість запропонували компроміс: не голосування, а дебати.