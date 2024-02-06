ЄС планує в березні почати виплати Україні з ухвалених 50 млрд євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року

Євросоюз має на меті почати виплачувати Україні кошти з ухвалених 50 млрд євро уже в березні. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що вчора ввечері досягнули політичної угоди щодо цих виплат. Фон дер Ляєн запевнила, що Європа вірна своєму слову.

"Ми продовжуватимемо забезпечувати вкрай необхідне фінансування та передбачуваність для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні", – повідомила вона.

Угода, про яку йдеться, була укладена між Європарламентом і Єврорадою, пише Politico.

На саміті Євроради 1 лютого всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Основною перешкодою була Угорщина, яка у грудні вже ветувала надання цих коштів. Прем'єр Віктор Орбан вимагав, аби лідери ЄС щороку голосували за продовження виплат Україні. Це дало б йому можливість щороку шантажувати ЄС своїм вето. У результаті Брюссель і Будапешт досягли консенсусу: кожного року ЄС матиме дебати щоб продовження допомоги, а через два роки в разі потреби програму підтримки України зможуть переглянути.

50 млрд євро для України