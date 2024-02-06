ЄС планує в березні почати виплати Україні з ухвалених 50 млрд євро

Євросоюз має на меті почати виплачувати Україні кошти з ухвалених 50 млрд євро уже в березні. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона повідомила, що вчора ввечері досягнули політичної угоди щодо цих виплат. Фон дер Ляєн запевнила, що Європа вірна своєму слову.
"Ми продовжуватимемо забезпечувати вкрай необхідне фінансування та передбачуваність для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні", – повідомила вона.
Угода, про яку йдеться, була укладена між Європарламентом і Єврорадою, пише Politico.
На саміті Євроради 1 лютого всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Основною перешкодою була Угорщина, яка у грудні вже ветувала надання цих коштів. Прем'єр Віктор Орбан вимагав, аби лідери ЄС щороку голосували за продовження виплат Україні. Це дало б йому можливість щороку шантажувати ЄС своїм вето. У результаті Брюссель і Будапешт досягли консенсусу: кожного року ЄС матиме дебати щоб продовження допомоги, а через два роки в разі потреби програму підтримки України зможуть переглянути.
50 млрд євро для України
- Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
- Для ухвалення цієї допомоги потрібні зміни в семирічний бюджет ЄС, на що треба згода вісх 27 країн-членів блоку. Проти виступив лише угорський прем'єр Віктор Орбан, який у грудні 2023 на саміті ветував виділення цієї допомоги.
- Після того, як Орбан на саміті Євроради завадив надати Україні 50 млрд євро допомоги, в Брюсселі почали обговорювати шляхи обходу вето Будапешта.
- Європарламент ухвалив резолюцію із закликом перейти на наступний крок за статтею 7, що зрештою могло б позбавити Будапешт права голосу. Але рішення це має лише рекомендаційний характер.
- Орбан своєю позицією вже добився поступок з боку ЄС: йому розблокували частину з заморожених коштів.
- Financial Times писала, що Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті 1 лютого.
- Позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС – крайній крок, до якого Єврокомісія поки не готова.
- Орбан пропонував, аби рішення про подальше виділення коштів голосували кожного року. Фактично це означає можливість щороку тиснути на Брюссель, погрожуючи вето. У Брюсселі натомість запропонували компроміс: не голосування, а дебати.