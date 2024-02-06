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Німеччина закликає Орбана швидше ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, - ЗМІ

Ратифікація заявки Швеція - це питання лояльності Угорщини до альянсу. 

Німеччина закликає Орбана швидше ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, - ЗМІ
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Німеччина посилює тиск на Віктора Орбана, щоб той прискорив схвалення заявки Швеції на членство в НАТО.

Про це повідомляє Politico

“Ми вважаємо, що зараз це питання лояльності до альянсу і, загалом, дружньої поведінки між державами ЄС, що це має статися дуже швидко”, - сказав високопоставлений німецький чиновник журналістам.

Лідери орбанівської партії “Фідес” у понеділок вимагали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідав Будапешт перед голосуванням за вступ Швеції до НАТО у парламенті Угорщини.

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"Такі візити між партнерами з ЄС є цілком нормальним явищем, але їх не слід пов'язувати таким чином", - наголосив той самий німецький чиновник.

  • 5 лютого парламентська опозиція Угорщини скликала сесію, аби ратифікувати вступ Швеції до НАТО, однак засідання проігнорували депутати партії прем'єра Віктора Орбана "Фідес".

  • Угорщина залишилася єдиною державою, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО. Передостанньою це зробила Туреччина.

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