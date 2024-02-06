У Лондоні викрили "імперію" нерухомості Кремля: щонайменше 16 будинків належать Росії, – Telegraph

У Великій Британії викрили мережу нерухомості, якою володіє Росія. The Telegraph ідентифікував 16 будинків і квартир у Голланд-Парку, Південному Кенсінгтоні, Челсі, Фулхемі, Хайгейті та Кенсінгтоні, які належать Російській Федерації, а їх вартість оцінюють в 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Одним із таких будинків є вражаючий вікторіанський маєток вартістю 35 млн фунтів стерлінгів у Голланд-парку – самому серці Лондона. Триповерховий будинок має шість спалень, білу ліпнину і таємницю: останні 60 років він був лондонською резиденцію для російських розвідників і дипломатів.

Сьогодні резиденція Holland Park все ще належить російській державі.

"Будинок є лише одним із багатьох російських державних об’єктів у Лондоні вартістю приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів, на які може бути накладено арешт у світлі безпрецедентного судового звинувачення щодо земельної ділянки в Кенсінгтоні, яке відбулося минулого тижня", – зазначили журналісти.

Звинувачення висунули колишні акціонери Yukos Oil після того, як Кремль не виконав ухвалу Верховного суду про сплату їхніх судових витрат. Акціонери позиваються проти Росії за незаконну експропріацію їхніх інвестицій під час націоналізації ЮКОСа без компенсації.

Землю, розташовану за адресою Warwick Road, 245, на заході Лондона, в 2006 році за 8 мільйонів фунтів стерлінгів купило міністерство закордонних справ Росії та державний банк ВТБ за допомогою компанії з Джерсі під назвою Embassy Developments. Там хотіли побудувати 255 розкішних квартир і продати їх із величезним прибутком.

"Дохід Embassy Developments і будь-який надлишок, що залишився, належатимуть і розподілятимуться уряду Російської Федерації", – зазначено в документах компанії.

Судовий позов створює прецедент для нових позовів щодо власності Росії у Великобританії. Більшість російської нерухомості зосереджена поблизу району Хайгейт на півночі Лондона, який є популярним серед російських дипломатів і олігархів. Але деякі будинки та квартири розташовані на менш фешенебельних дорогах Фулхема та Камдена.

Російське посольство стверджує, що вся закордонна власність використовується в дипломатичних цілях і тому не підлягає арешту. Але The Telegraph встановив, що останніми роками деякі квартири в цих будинках здавали в оренду британським та іноземним особам.

У 2011 році величезний особняк вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів у Голланд-парку розділили на п’ять квартир, які здають в оренду.

На іншому кінці міста, у Південному Кенсінгтоні, будинок вартістю 15 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить Кремлю, був розділений на п’ять квартир і зданий в оренду випускнику швейцарської бізнес-школи, іранському консультанту з менеджменту та британському забудовнику. А особняк на Хайгейт Вест Хілл багато років займала британська родина.

За рогом у Хайгейті непоказний двоповерховий будинок займає високопоставлений представник торгової місії Росії. Але записи Companies House показують, що основним резидентом є російський бізнесмен, який є директором щонайменше дев’яти британських компаній зі зв’язків з громадськістю та туристичної індустрії. Найдовше він керував туристичною компанією, яка під час холодної війни працювала переважно на КДБ у Москві як екскурсоводи.

Офіційно тільки три російські об'єкти у Великій Британії внесені до списку дипломатичних приміщень МЗС. Це посольство в саду Кенсінгтонського палацу, офіс аташе з питань оборони та торгова делегація Росії, яка базується в Хайгейт Вест Хілл, у північному Лондоні.

Вважається, що деякі з будинків, виявлені The Telegraph, зайняті російськими шпигунами та чиновниками, а представник посольства стверджує, що "дипломатичні приміщення та будинки співробітників посольства захищені дипломатичним імунітетом".

Газета припускає, що судові позови можуть створити прецедент для вилучення російських активів на користь України.