За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
ГоловнаСвіт

​Затриманий на запит України росіянин Чуркін просить в Аргентини політичного притулку

Запит можуть розглядати кілька років.

​Затриманий на запит України росіянин Чуркін просить в Аргентини політичного притулку
Ігор Чуркін
Фото: ДБР

Син колишнього власника компанії "Львівські автобусні заводи" Ігор Чуркін-молодший, якого хоче екстрадувати Україна, просить в Аргентини політичного притулку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", а також російські ЗМІ.

"Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала. Суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років", – цитує адвоката Чуркіна російське державне агентство медіа.

За його словами, Чуркін також попросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка.

Що передувало

  • Правоохоронці Аргентини затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна за запитом українського Державного бюро розслідувань 1 лютого. За даними ДБР, Чуркін-молодший допомагав своєму батькові заволодіти майном компанії ЛАЗ.
  • Раніше ДБР повідомляло, що дії російського олігарха завдали понад 360 мільйонів гривень збитків цьому автозаводу.
  • У 2013 році стало відомо, що ЛАЗ згортає виробництво автобусів в Україні. Виробництво припинилося 2014 року. У 2018 році медіа повідомляли про відновлення виробництва на заводі, але наразі сайт ЛАЗ не працює.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies