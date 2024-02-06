​Затриманий на запит України росіянин Чуркін просить в Аргентини політичного притулку

Син колишнього власника компанії "Львівські автобусні заводи" Ігор Чуркін-молодший, якого хоче екстрадувати Україна, просить в Аргентини політичного притулку.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", а також російські ЗМІ.
"Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала. Суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років", – цитує адвоката Чуркіна російське державне агентство медіа.
За його словами, Чуркін також попросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка.
Що передувало
- Правоохоронці Аргентини затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна за запитом українського Державного бюро розслідувань 1 лютого. За даними ДБР, Чуркін-молодший допомагав своєму батькові заволодіти майном компанії ЛАЗ.
- Раніше ДБР повідомляло, що дії російського олігарха завдали понад 360 мільйонів гривень збитків цьому автозаводу.
- У 2013 році стало відомо, що ЛАЗ згортає виробництво автобусів в Україні. Виробництво припинилося 2014 року. У 2018 році медіа повідомляли про відновлення виробництва на заводі, але наразі сайт ЛАЗ не працює.