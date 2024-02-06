​Затриманий на запит України росіянин Чуркін просить в Аргентини політичного притулку

Запит можуть розглядати кілька років.

Син колишнього власника компанії "Львівські автобусні заводи" Ігор Чуркін-молодший, якого хоче екстрадувати Україна, просить в Аргентини політичного притулку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", а також російські ЗМІ.

"Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала. Суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років", – цитує адвоката Чуркіна російське державне агентство медіа.

За його словами, Чуркін також попросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка.

Що передувало