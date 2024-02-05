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Польща має бути готовою до будь-якого розвитку подій війни в Україні, - міністр оборони

"Я припускаю кожен сценарій і найбільш серйозно ставлюся до найгіршого", - сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Польща має бути готовою до будь-якого розвитку подій війни в Україні, - міністр оборони
польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш
Фото: Х/Władysław Kosiniak-Kamysz

Польща аналізує всі сценарії розвитку російсько-української війни і повинна бути готова до будь-якого.

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Super Express.

"Я припускаю кожен сценарій і найбільш серйозно ставлюся до найгіршого. Такою є роль міністра оборони в тій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні... Ситуація у світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це ще й райони Червоного моря і Тихого океану. До кожного сценарію потрібно бути готовим, тому ми проводимо аудит, робимо висновки", - сказав Косіняк-Камиш.

Міністр зазначив, що у 2024-2025 роках польські підрозділи будуть у повній готовності та доступні для створення сил швидкого реагування Євросоюзу. 

"Ми не повинні звикати до війни, ми не повинні забувати про неї. Ситуація справді дуже серйозна, і дедалі більше країн це відчувають", - зауважив глава Міноборони Польщі.

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