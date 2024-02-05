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Президент Казахстану прийняв відставку уряду

Причини відставки в адміністрації Токаєва не назвали.

Президент Казахстану прийняв відставку уряду
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Фото: EPA/UPG

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв сьогодні відставку уряду, підписавши відповідний указ.

Виконувачем обов'язків очільника кабінету міністрів країни призначили віцепрем'єр-міністра Романа Скляра.

В адміністрації Токаєва не повідомили причини відставки уряду.

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“Перестановки в уряді є звичайною справою в багатій на нафту країні Центральної Азії, де більша частина політичної влади зосереджена в руках президента”, − зазначає Reuters.

На початку 2022 року через січневі заворушення Токаєв відправив уряд Аскара Мамина у відставку. З того часу обов'язки прем'єр-міністра виконував Аліхан Смаїлов. 11 січня його офіційно затвердили на посаді й перепризначили 30 березня 2023.

  • Токаєв обійняв пост президента після відставки Нурсултана Назарбаєва у березні 2019 року і залишився у кріслі президента за підсумками позачергових виборів 9 червня того ж року. За офіційними даними, він отримав понад 70% голосів.
  • Вибори супроводжувалися масовими антиурядовими протестами. По країні відбулися масові затримання громадян. Західні спостерігачі не визнали жодних виборів у Казахстані вільними та справедливими. Критики звинувачували уряд Токаєва, як і його попередника Назарбаєва, у придушенні інакодумства та порушенні прав людини.
  • У листопаді 2022-го у Казахстані відбулися позачергові вибори президента. Токаєв виграв їх, набравши 81,31% голосів виборців.
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