В 13-му пакеті санкцій ЄС проти Росії немає нових заборон на імпорт, – Reuters

Європейська комісія не додаватиме жодних нових заборон на імпорт у свій наступний пакет санкцій проти Росії, оскільки пропозиція 13-го пакету набуває остаточної форми.

Про це із посиланням на європейських чиновників пише Reuters.

За даними видання, комісія та країни-члени Європейського Союзу хочуть швидко прийняти новий пакет заходів до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Тому, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, Комісія запропонує пакет, який мав би викликати мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.

Один із дипломатів, які спілкувалися із виданням, заявив, що ніяких гучних імен чи назв компаній у списках не буде.

"Будуть сотні списків... юридичних і фізичних осіб. Ніяких гучних назв (компаній)", - сказав один із дипломатів.

Дипломат сказав, що пропозиція Комісії, яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення, тобто ті предмети, які можна використовувати як у побуті, так і для виготовлення зброї, як-от безпілотників.

Як йдеться у матеріалі, після ухвалення 13-го пакету санкцій Комісія швидко запропонує 14-й санкційний список, у якому вже будуть деякі нові заборони на імпорт.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато, щодо чого країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.