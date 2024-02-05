Білий дім виступив проти законопроєкту про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні
Білий дім виступив проти законопроєкту про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь
ГоловнаСвіт

В 13-му пакеті санкцій ЄС проти Росії немає нових заборон на імпорт, – Reuters

Пакет намагатимуться ухвалити до річниці вторгнення Росії, 24 лютого. 

В 13-му пакеті санкцій ЄС проти Росії немає нових заборон на імпорт, – Reuters
Фото: rada.gov.ua

Європейська комісія не додаватиме жодних нових заборон на імпорт у свій наступний пакет санкцій проти Росії, оскільки пропозиція 13-го пакету набуває остаточної форми.

Про це із посиланням на європейських чиновників пише Reuters.

За даними видання, комісія та країни-члени Європейського Союзу хочуть швидко прийняти новий пакет заходів до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Тому, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, Комісія запропонує пакет, який мав би викликати мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.

Один із дипломатів, які спілкувалися із виданням, заявив, що ніяких гучних імен чи назв компаній у списках не буде.

"Будуть сотні списків... юридичних і фізичних осіб. Ніяких гучних назв (компаній)", - сказав один із дипломатів.

Дипломат сказав, що пропозиція Комісії, яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення, тобто ті предмети, які можна використовувати як у побуті, так і для виготовлення зброї, як-от безпілотників.

Як йдеться у матеріалі, після ухвалення 13-го пакету санкцій Комісія швидко запропонує 14-й санкційний список, у якому вже будуть деякі нові заборони на імпорт.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато, щодо чого країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.

  • Ще дев’ять країн долучились до рішення Ради Євросоюзу про санкції проти російського алмазодобувного гіганта "Алроса", в тому числі і Україна та Молдова. також до цих санкцій також доєднались Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.
  • 18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів.
  • Того ж дня в Офісі президента заявили, що ЄС розпочав роботу над 13 пакетом санкцій.
  • Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies