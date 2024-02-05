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У російській Карелії розбився вертоліт Мі-8 з тьома членами екіпажу на борту

Уламки виявили в озері на глибині до 50 метрів за 11 кілометрів від берега. 

У російській Карелії розбився вертоліт Мі-8 з тьома членами екіпажу на борту
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Міноборони України

У російській Карелії виявили уламки вертольота Мі-8, який розбився під час тренувального польту над Онезьким озером поблизу села Дерев'яне. На борту перебувало троє членів екіпажу. 

Як йдеться у повідомленні російського МНС, уламки вертольота виявили за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.

Повітряне судно Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії перестало виходити на зв’язок вчора ввечері. 

До пошуку залучали понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки, а також водолазів центру рятувальних операцій.

За даними російського МНС, "вертольотом керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту".

Обставини події з’ясовують.

  • Нещодавно у Бєлгородській області Росії впав російський військовий літак Іл-76, який використовує російська військова та цивільна авіація. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Жодних доказів перебування полонених не навели. 
  • Журналісти Радіо Свобода встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. 
  • Андрій Юсов згодом заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
  • Також розвідка підтвердила, що  Іл-76 - військовий літак вже достатньо застарілої модифікації, який стоїть на озброєнні так званих військово-космічних сил держави-агресора. Він виконує бойові завдання. Відповідно, не мав бути залучений до роботи гуманітарних місій.
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