У російській Карелії розбився вертоліт Мі-8 з тьома членами екіпажу на борту

Уламки виявили в озері на глибині до 50 метрів за 11 кілометрів від берега.

У російській Карелії виявили уламки вертольота Мі-8, який розбився під час тренувального польту над Онезьким озером поблизу села Дерев'яне. На борту перебувало троє членів екіпажу.

Як йдеться у повідомленні російського МНС, уламки вертольота виявили за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.

Повітряне судно Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії перестало виходити на зв’язок вчора ввечері.

До пошуку залучали понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки, а також водолазів центру рятувальних операцій.

За даними російського МНС, "вертольотом керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту".

Обставини події з’ясовують.