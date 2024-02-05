Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію

Він заявив, що більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські.

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою.

Про це пише Європейська правда.

Фройдінг сказав, що повномасштабна російсько-українська війна завершиться тоді, "коли Україна виграє війну".

Як йдеться у матеріалі, генерал налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, чого українські збройні сили можуть досягти.

"Тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, і тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", – додав також Фройдінг.

Проте він зауважив, що не прикрашатиме ситуацію з постачанням боєприпасів Україні з боку ЄС та затримкою схвалення допомоги з боку США. Він вважає, що не лише кількість зброї відіграє роль.

"Однак не лише цифри тут відіграють роль. Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І лише з Німеччини цього року ми, мабуть, зможемо збільшити поставки артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі", – пояснив генерал.

Він додав, що постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу.

Також, на його думку, Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Естафету від США у військовій допомозі нашій країні перехоплюють європейські країни. Йдеться передусім за все про ті країни, які задовольняють двом умовам. По-перше, мають для цього необхідні ресурси. І, по-друге, адекватно сприймають безперервне зростання загрози з боку Росії як небезпеку вже безпосередньо для Європи. Детальніше про допомогу – у матеріалі LB.ua.