Унаслідок сутичок на спірному кордоні Південного Судану і Судану загинуло 40 осіб

Зіткнення відбулися у багатому на нафту регіоні Аб'єй, на який претендують обидві країни.

Мітинг у Південному Судані на підримку армії, яка бореться з Суданом через нафтовий регіон Аб'єй, 2012 рік

Унаслідок сутичок у спірному районі на кордоні Південного Судану з Суданом загинуло майже 40 людей, серед них багато цивільних, пише Reuters з посиланням на владу регіону.

Сотні людей просили притулку у комплексі миротворців ООН, у якому зараз перебувають понад 2 тисячі осіб.

Під час заворушень підпалили кілька ринків, мародери розграбували майно.

Серед загиблих були три дитини і місцевий співробітник організації “Лікарі без кордонів” (Medecins sans frontiers).

У регіоні Аб'єй часто відбуваються зіткнення між угрупованнями етнічної групи Дінка через суперечку щодо розташування адміністративного кордону, де акумулюються значні податкові надходження від транскордонної торгівлі. Це багата нафтою територія, якою спільно керують Південний Судан і Судан. Обидві країни мають на неї претензії.

Міністр інформації Аб'єї Буліс Кох розповів, що в насильстві брали участь молодики з південносуданського штату Вараб і з ополчення, пов'язаного з повстанським і духовним лідером Гаєм Мачіком.

Наприкінці січня у цьому районі вбили щонайменше 54 людини, включно з жінками, дітьми та двома миротворцями ООН.