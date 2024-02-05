Російська нафта попри санкції потрапляє до Великої Британії через “лазівку” у правилах переробки, − ЗМІ

Мільйони барелів палива, виробленого з російської нафти, як і раніше, імпортуються до Великобританії, попри санкції, введені через війну в Україні.

Про це пише BBC з посиланням на результати аналізу, зокрема Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Таку “лазівку” дозволяють правила переробки: наприклад, російську нафту переробляють в Індії, а продукцію продають у Велику Британію.

“Це не є незаконним та не порушує британську заборону на російську нафту, але критики кажуть, що це підриває санкції, спрямовані на обмеження військових фондів Росії”, − йдеться у матеріалі.

Уряд Великої Британії заперечує факт імпорту російської нафти з 2022 року. Представник Даунінг-стріт заявив, що міжнародно визнані “правила походження” визначають, що сира нафта, одного разу перероблена в іншій країні, класифікується для торгівлі як “нафта з країни-переробника”.

Індія та Китай, які не ввели санкцій проти Кремля, можуть легально імпортувати російську сиру нафту та переробляти її в нафтопродукти, такі як авіаційне паливо. і дизель. Потім вони експортують цю продукцію до Великобританії та ЄС.

“Проблема з цією “лазівкою” у тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, а також підвищити її ціну, що збільшує кошти, які отримує військова скарбниця Кремля”, − сказав представник CREA Ісаак Леві, який курує питаннями взаємодії Європи та Росії та енергетичного аналізу.

Група Global Witness підрахувала, що протягом 2023 року до Великобританії імпортували близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти. Більшість імпортованого палива − 4,6 мільйона барелів − було авіаційним паливом, яке, за припущеннями дослідників групи, використовувалося “в одному з 20 польотів” у Великобританії.

У компанії зазначають, що хоча “британський уряд зі всіх сил засуджує війну в Україні, він залишається співучасником продажу російської нафти, тримаючи цю “лазівку” в нафтопереробці відкритою”.

За даними CREA, протягом перших 12 місяців заборони російської нафти з грудня 2022 року, Великобританія імпортувала нафтородуктів, отриманих з російської сирої нафти, на суму близько 569 мільйонів фунтів стерлінгів.

У звітах обох груп стверджувалося, що такі правила переробки опосередковано забезпечили Кремлю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів податкових надходжень.

Основна частина імпорту надходила переважно з трьох нафтопереробних заводів в Індії − Джамнагар, Вадінар і Нью-Мангалур, а також дев'яти в інших країнах, включно з Китаєм.

Аналіз CREA та Global Witness ґрунтувалися насамперед на аналізі даних про відвантаження нафти від аналітичної компанії Kpler, а дані про ціни базувалися на даних Євростату. “І CREA, і Global Witness заявили, що ці два дослідження ґрунтуються на припущеннях і визнають, що аналіз такої торгівлі має перепони та обмеження”, − пише BBC.

Додамо, торік у січні торгова статистика показала, що Лондон не імпортував викопне паливо з Росії. У 2021 році імпорт газу, нафти та вугілля з РФ до Великої Британії становив 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.