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Притула: Глядачі нацвідбору Євробачення надіслали понад 2 млн грн на обладнання для розмінування

Волонтер зазначив, що до збору ще можна долучитися, оскільки "нам треба багато чого купити для розмінування нашої землі".

Притула: Глядачі нацвідбору Євробачення надіслали понад 2 млн грн на обладнання для розмінування
Волонтер Сергій Притула
Фото: скрін відео

Завдяки глядачам Національного відбору Євробачення вдалося уже зібрати 2,2 млн грн на обладнання для мобільних груп гуманітарного розмінування.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула у соцмережах.

"Нацвідбір обʼєднав українців у прагненні обрати свого представника на пісенний конкурс Євробачення і у справі турботи про свою державу", - написав Притула.

Він додав, що до збору ще можна долучитися, оскільки "нам треба багато чого купити для розмінування нашої землі".

  • За даними Генштабу ЗСУ, лише упродовж грудня 2023 року підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 6171 вибухонебезпечних предметів.
  • У Міноборони створили 10 батальйонів і три роти для розмінування деокупованих територій. За даними відомства, понад 174 тис. км кв. території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами через російську агресію.
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