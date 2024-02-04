Притула: Глядачі нацвідбору Євробачення надіслали понад 2 млн грн на обладнання для розмінування

Завдяки глядачам Національного відбору Євробачення вдалося уже зібрати 2,2 млн грн на обладнання для мобільних груп гуманітарного розмінування.
Про це повідомив волонтер Сергій Притула у соцмережах.
"Нацвідбір обʼєднав українців у прагненні обрати свого представника на пісенний конкурс Євробачення і у справі турботи про свою державу", - написав Притула.
Він додав, що до збору ще можна долучитися, оскільки "нам треба багато чого купити для розмінування нашої землі".
- За даними Генштабу ЗСУ, лише упродовж грудня 2023 року підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 6171 вибухонебезпечних предметів.
- У Міноборони створили 10 батальйонів і три роти для розмінування деокупованих територій. За даними відомства, понад 174 тис. км кв. території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами через російську агресію.