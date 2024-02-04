Притула: Глядачі нацвідбору Євробачення надіслали понад 2 млн грн на обладнання для розмінування

Волонтер зазначив, що до збору ще можна долучитися, оскільки "нам треба багато чого купити для розмінування нашої землі".

Завдяки глядачам Національного відбору Євробачення вдалося уже зібрати 2,2 млн грн на обладнання для мобільних груп гуманітарного розмінування.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула у соцмережах.

"Нацвідбір обʼєднав українців у прагненні обрати свого представника на пісенний конкурс Євробачення і у справі турботи про свою державу", - написав Притула.

Він додав, що до збору ще можна долучитися, оскільки "нам треба багато чого купити для розмінування нашої землі".