Українські бійці відбили 31 атаку росіян на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 32 авіаційні удари і здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 4 лютого така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Клюси, Баранівка, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Володимирівка, Степок, Покровка, Грабовське Сумської області; Веселе, Гатище, Бударки Харківської області;
- на Куп’янському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському наші бійці відбили 3 атаки біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;
- на Бахмутському відбили теж 3 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 5 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка;
- на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області;
- на Запорізькому відбили 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 30 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби були 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ. Під ворожим артилерійським та мінометним вогнем перебували місто Херсон та населені пункти області – Токарівка, Дар’ївка, Дніпровське. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.