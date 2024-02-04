Українські бійці відбили 31 атаку росіян на Авдіївському напрямку, - Генштаб

На Лиманському і Бахмутському росіяни здійснили по три невдалі штурми.

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 32 авіаційні удари і здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 лютого така: