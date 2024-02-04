"Понад 24 тисячі запитів на секунду": Мінцифри пояснило, чому в "Дії" стався збій

Збій у застосунку "Дія" під час голосування в нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" пов'язаний із неможливістю реєстрів обробити великий потік запитів.

Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

"Понад 24 тисячі запитів на секунду, тисячі коментарів на Ютубі та в соцмережах, десятки смішних мемів від професіоналів і початківців - усе це про "Дію" і нацвідбір на "Євробачення" 3 лютого. Що сталося? Справді рекордне навантаження за весь час роботи мобільного застосунку. Більше, ніж коли голосували на нацвідборі торік, ніж коли подавалися на ковідну тисячу чи генерували сертифікати з "Дія.Підписом". Тому багато хто опинився в черзі на те, щоб віддати голос", - написав він у фейсбуці.

Банік нагадав, що "Дія" не зберігає персональних даних, а під час входу в опитування надсилає запит до реєстру і перевіряє громадянство та вік.

У результаті реєстр не зміг обробити великий потік, тому виникла штучна черга з відповідями, що і призвело до збою відображення користувачам опитування.

"Масштабувалися ми чи ні? Природно, як зазвичай. У 5 разів від максимуму. Чи проводили навантажувальні тести? Звичайно. Але нинішній нацвідбір дав у 30 разів більше навантаження", - зазначив Банік.

Він запевнив, що фахівці вже "проаналізували все, що відбувається, перебудували й адаптувалися".

"Сьогодні будемо моніторити все до закінчення голосування і тримати руку на пульсі. Зробимо висновки на майбутнє. "Дія" стійко витримала всі атаки і блекаути, витримає і наступні нацвідбори та пікові навантаження", - підсумував він.

Що сталося із застосунком "Дія"