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15 000 запитів за секунду замість 800, – Федоров пояснив проблеми із роботою "Дії"

Протягом декількох годин застосунок повинен запрацювати.

15 000 запитів за секунду замість 800, – Федоров пояснив проблеми із роботою "Дії"
Фото: Пресслужба Мінцифри

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував проблеми із застосунком "Дія", які виникли під час голосування за переможця нацвідбору до "Євробачення-2024".

"Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, – 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію", – повідомив Федоров.

За його словами, зроблять детальний розбір, аналіз та впровадять організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку.

"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну", – додав міністр. 

Що відбулося

  • У "Дії" мало відбутися голосування глядачів за переможця нацвідбору до "Євробачення-2024" у розділі "Опитування".
  • Однак за декілька хвилин після старту голосування застосунок почав відображати помилку підключення.
  • Спочатку у "Дії" запевнили, що застосунку "потрібно трошки часу", однак, незважаючи на зусилля, відновити голосування не вдалося, тому його перенесли на 4 лютого. 
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