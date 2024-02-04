15 000 запитів за секунду замість 800, – Федоров пояснив проблеми із роботою "Дії"

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував проблеми із застосунком "Дія", які виникли під час голосування за переможця нацвідбору до "Євробачення-2024".

"Сьогодні була рекордна кількість користувачів у Дії за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, – 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію", – повідомив Федоров.

За його словами, зроблять детальний розбір, аналіз та впровадять організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку.

"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну", – додав міністр.

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