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У Києві ексменеджерка банку виманила в колишніх клієнтів 86 млн гривень

Жінка просила в колишніх клієнтів гроші в борг під відсотки іне повертала.

У Києві ексменеджерка банку виманила в колишніх клієнтів 86 млн гривень
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали киянку - ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн.

Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

"38-річна киянка, колишня менеджерка банку з роботи з віпклієнтами, виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх. Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення", - йдеться в повідомленні.

Жінка просила в колишніх клієнтів гроші в борг під відсотки. Кошти зобов'язувалася повернути в найкоротші терміни, а для переконливості писала розписку. Однак, після отримання грошей вимикала телефон і зникала.

Наразі відомо, що в такий спосіб жінка виманила майже 86 млн грн під виглядом позики. Оскільки серед потерпілих були і співробітники МВС, у розслідуванні був задіяний Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Жінці повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

"Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства. Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її", - додали в Нацполіції.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 30 млн грн.

Нагадаємо, що минулого року кількість справ за статтею "шахрайство" досягла історичного антирекорду.

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