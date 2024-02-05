Розв’язка на Шулявці: Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів понад 1,1 млрд грн

Київська міська прокуратура вимагає стягнути із переможця торгів на Prozorro 1,1 млрд гривень, які той незаконно отримав на реконструкцію Шулявського шляхопроводу у столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у бюджетній сфері. Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва через систему Prozorro провела торги із закупівлі робіт з реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (реконструкція Шулявського шляхопроводу)", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначила, що в результаті торгів переможцем визнали приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн.

"Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи", – додали у прокуратурі.

Як йдеться у повідомленні, компанія-переможець торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів.

"У зв'язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з відповідним позовом та просить визнати недійсним рішення тендерного комітету, договору генерального підряду", – заявили столичні прокурори.

Крім того, прокуратура просить стягнути з "переможця" торгів одержані з місцевого бюджету кошти в сумі понад 1,11 млрд грн.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу