Розв’язка на Шулявці: Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів понад 1,1 млрд грн

Київська міська прокуратура вимагає стягнути із переможця торгів на Prozorro 1,1 млрд гривень, які той незаконно отримав на реконструкцію Шулявського шляхопроводу у столиці.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
"Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у бюджетній сфері. Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва через систему Prozorro провела торги із закупівлі робіт з реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (реконструкція Шулявського шляхопроводу)", – йдеться у повідомленні.
Прокуратура зазначила, що в результаті торгів переможцем визнали приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн.
"Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи", – додали у прокуратурі.
Як йдеться у повідомленні, компанія-переможець торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів.
"У зв'язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з відповідним позовом та просить визнати недійсним рішення тендерного комітету, договору генерального підряду", – заявили столичні прокурори.
Крім того, прокуратура просить стягнути з "переможця" торгів одержані з місцевого бюджету кошти в сумі понад 1,11 млрд грн.
Реконструкція Шулявського шляхопроводу
- У 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року, а наприкінці грудня проїзд по ньому відкрили.
- Вартість його реконструкції сзростала декілька разів. У 2018 році вартість підряду становила 600 млн гривень. Вже у 2019 році Кличко підписав новий проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу з кошторисною вартістю 1,05 млрд гривень. У2021 році Шулявський міст подорожчав удвічі - до двох мільярдів гривень. Тоді ж мерія Києва оголосила про перезапуск скандальної реконструкції.
- У 2019 році Вищий антикорупційний суд України зобов'язав Національне антикорупційне бюро розпочати кримінальне провадження щодо мера Києва Віталія Кличка за зверненням депутатів Київради. Згідно з судовими матеріалами, депутати Київської міської ради підозрювали Кличка в можливому зловживанні владою і розкраданні коштів під час реконструкції Шулявського моста.
- Вже у 2020 році на новозбудованому Шулявському мосту попадали опори освітлення, внаслідок інциденту пошкоджено дев'ять автомобілів. Кличко звернувся до поліції із заявою на підрядника.
- А у 2021 році міст не впорався із дощем: з-під каналізаційного люка почав бити "фонтан". Комунальники заявили тоді, що це трапилось черезпереповнену річку Либідь.