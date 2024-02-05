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Розв’язка на Шулявці: Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів понад 1,1 млрд грн

Прокуратура вважає, що кошти переможець торгів отримав незаконно.

Розв’язка на Шулявці: Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів понад 1,1 млрд грн
Фото: bigkiev.com.ua

Київська міська прокуратура вимагає стягнути із переможця торгів на Prozorro 1,1 млрд гривень, які той незаконно отримав на реконструкцію Шулявського шляхопроводу у столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави у бюджетній сфері. Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва через систему Prozorro провела торги із закупівлі робіт з реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (реконструкція Шулявського шляхопроводу)", – йдеться у повідомленні. 

Прокуратура зазначила, що в результаті торгів переможцем визнали приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн. 

"Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи", – додали у прокуратурі.  

Як йдеться у повідомленні, компанія-переможець торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів.

"У зв'язку з цим Київська міська прокуратура  звернулась до Господарського суду Києва з відповідним позовом та просить визнати недійсним рішення тендерного комітету,  договору генерального підряду", – заявили столичні прокурори. 

Крім того, прокуратура просить стягнути з "переможця" торгів одержані з місцевого бюджету кошти в сумі понад 1,11 млрд грн. 

Реконструкція Шулявського шляхопроводу

  • У 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року, а наприкінці грудня проїзд по ньому відкрили.
  • Вартість його реконструкції сзростала декілька разів. У 2018 році вартість підряду становила 600 млн гривень. Вже у 2019 році Кличко підписав новий проєкт реконструкції Шулявського шляхопроводу з кошторисною вартістю 1,05 млрд гривень. У2021 році Шулявський міст подорожчав удвічі - до двох мільярдів гривень. Тоді ж мерія Києва оголосила про перезапуск скандальної реконструкції.
  • У 2019 році Вищий антикорупційний суд України зобов'язав Національне антикорупційне бюро розпочати кримінальне провадження щодо мера Києва Віталія Кличка за зверненням депутатів Київради. Згідно з судовими матеріалами, депутати Київської міської ради підозрювали Кличка в можливому зловживанні владою і розкраданні коштів під час реконструкції Шулявського моста.
  • Вже у 2020 році на новозбудованому Шулявському мосту попадали опори освітлення, внаслідок інциденту пошкоджено дев'ять автомобілів. Кличко звернувся до поліції із заявою на підрядника.
  • А у 2021 році міст не впорався із дощем: з-під каналізаційного люка почав бити "фонтан". Комунальники заявили тоді, що це трапилось черезпереповнену річку Либідь.
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