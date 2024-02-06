Для атаки на ракетний катер "Івановєц" ГУР використало 10 дронів, з них шість влучили

Для знищення російського ракетного катера "Івановєц" українським військовим знадобилися лише шість морських безпілотників. Про це представники Головного управління розвідки, що стояли за спецоперацією, розповіли в інтерв'ю CNN.
Загалом вони використали десять морських дронів MAGURA, з яких шість досягли цілі і вдарили по катеру. За словами оператора дрона з позивним "13", ці апарати мають довжину близько шести метрів, а рухаються на основі водного мотоциклу.
При цьому дрони мають великий радіус дії – близько 800 кілометрів. Оператор зазначив, що вплив таких безпілотників вражає, але це делікатна робота.
"Головне – відчути дрон. Якщо трохи перетиснути, то можна втратити контроль над дроном", – сказав він.
За його словами, оператор безпілотника має постійно стежити за його рухом, а остаточна атака цілі часто контролюється вручну.
Корисне навантаження дрона можна збільшити з 250 кг до 300, "але в цьому немає потреби". Навіть проти деяких з найсильніших кораблів Чорноморського флоту Москви безпілотники довели свою ефективність.
"Їх досить важко побачити, особливо у відкритому морі. Такий розмір ускладнює його контроль через хвилі, але це також ускладнює завдання ворогу вразити нас", – сказав він.
Про розробку Magura 5 було відомо і раніше. Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".
Удари MAGURA проти "Івановця"
- 1 лютого ГУР повідомило про успішну спецоперацію зі знищення ворожого ракетного катера, що був на рейді озера Донузлав в Криму. Внаслідок прямих влучань судно накренилося і зрештою поповнило "підводний" чорноморський флот росіян – затонуло.
- 2 лютого керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що удару по "Іановцю" завдали безпілотниками MAGURA.
- MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління. Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії. Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".