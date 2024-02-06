Для атаки на ракетний катер "Івановєц" ГУР використало 10 дронів, з них шість влучили

Для знищення російського ракетного катера "Івановєц" українським військовим знадобилися лише шість морських безпілотників. Про це представники Головного управління розвідки, що стояли за спецоперацією, розповіли в інтерв'ю CNN.

Загалом вони використали десять морських дронів MAGURA, з яких шість досягли цілі і вдарили по катеру. За словами оператора дрона з позивним "13", ці апарати мають довжину близько шести метрів, а рухаються на основі водного мотоциклу.

При цьому дрони мають великий радіус дії – близько 800 кілометрів. Оператор зазначив, що вплив таких безпілотників вражає, але це делікатна робота.

"Головне – відчути дрон. Якщо трохи перетиснути, то можна втратити контроль над дроном", – сказав він.

За його словами, оператор безпілотника має постійно стежити за його рухом, а остаточна атака цілі часто контролюється вручну.

Корисне навантаження дрона можна збільшити з 250 кг до 300, "але в цьому немає потреби". Навіть проти деяких з найсильніших кораблів Чорноморського флоту Москви безпілотники довели свою ефективність.

"Їх досить важко побачити, особливо у відкритому морі. Такий розмір ускладнює його контроль через хвилі, але це також ускладнює завдання ворогу вразити нас", – сказав він.

Про розробку Magura 5 було відомо і раніше. Його виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), писав "Мілітарний".

Удари MAGURA проти "Івановця"