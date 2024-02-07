Росія здійснила масований запуск ракет

Вранці середи російська армія почала ракетний обстріл України. Вибухи вже пролунали в Харкові та області, Києві. Миколаївську область одночасно з цим росіяни атакували Shahed.

За даними Повітряних сил, є загроза і для Києва та інших міст. Станом на 6:15 в повітряному просторі України було щонайменше чотири групи ракет.

"Перша група ракет на Київщині, курсом на південний захід. Ще дві групи вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід! Нова група ракет на Сумщині! Курсом на Полтавщину!" – йшлося у повідомленні.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни уже завдали не менше чотирьох ударів по області.