Зеленський зустрівся з генсеком ОЕСР Корманом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Сторони обговорили процес набуття Україною повноправного членства в ОЕСР, питання роботи Офісу Організації в Україні та реалізації Програми ОЕСР для України.

Також співрозмовники обговорили реформування українського законодавства, зокрема в контексті взаємодії в межах участі України в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

Володимир Зеленський порушив питання долучення ОЕСР до процесу реконструкції України, зокрема в частині експертної та консультаційної підтримки.

Також Володимир Зеленський і Матіас Корман обговорили тему податкових стимулів для бізнесу та страхування ризиків для інвесторів в українську економіку. Крім того, вони зупинилися на пошуку шляхів використання заморожених російських активів для відновлення України.