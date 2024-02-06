Головне за вівторок, 6 лютого: відбиті штурми на шести напрямках, створення Сил безпілотних систем

Бої під Авдіївкою, 81 бойове зіткнення, ворожі обстріли, продовження воєнного стану та мобілізації, розслідування щодо прослуховування редакції Bihus.infо. Яким запам’ятається 713-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

За продовження воєнного стану проголосували 335 нардепів, за продовження мобілізації – 323.

Воєнний стан продовжують з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже 10 голосування Ради за воєнний стан.

Строк дії мобілізації також продовжено з 14 лютого до 13 травня.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 81 бойове зіткнення.

Також ворог завдав чотирьох ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Сили і засоби протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 14 атак біля Білогорівки Луганської області; Тернів, північніше Григорівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському – 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 лютого – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський розпорядився створити у Збройних Силах окремий рід сил, який займатиметься дронами.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. "З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням постановляю Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

У вечірньому зверненні Зеленський сказав, що завдяки дронам вдалося змінити ситуацію в Чорному морі, а також відбивати ворожі штурми на землі.

Докладніше – в новині.

Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке розпочали за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо.

Як повідомляє пресслужба ОГП, йдеться про незаконне встановлення і використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

В Офісі Генпрокурора пояснили, що, оскільки до вчинення злочину ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, то досудове розслідування підлягає підслідності Державного бюро розслідувань.

Також в установі повідомили, що найближчим часом проведуть зустріч прокурорів та журналістів. Такі зустрічі проводять відповідно до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу Генпрокурора та медійних і правозахисних організацій. На них розглядають усі такі випадки та вживають необхідні заходи для забезпечення справедливого розслідування і покарання винних осіб.

6 лютого відбувся третій фінальний тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024.

Про це повідомив комітет Шевченківської премії на своєму сайті. Члени Комітету розглянули літературно-мистецькі твори у семи номінаціях і шляхом таємного голосування визначили переможців у номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво» і «Візуальні мистецтва».

Як повідомили в комітеті, секретаріат, відповідно до положення про Національну премію, найближчим часом внесе подання про присудження премії та проєкт відповідного Указу Президента України.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!