Литва заявила про офіційне визнання Православної церкви Константинопольського патріархату

Поки що до юрисдикції Вселенського патріархату в країні належать десять священників і десять невеликих громад.

7 лютого литовський уряд заявив, що офіційно визнає Православну церкву Константинопольського патріархату, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Відповідно до цього рішення, Вселенський патріархат у Литві отримає офіційний юридичний статус. Також він зможе претендувати на державну фінансову підтримку, яку щорічно отримують традиційні релігійні громади.

За словами речника литовського міністерства юстиції Паулюса Зейміса, релігійна громада "відповідає юридичним вимогам нової або відновленої традиційної релігійної громади і може бути зареєстрована в Реєстрі юридичних осіб".

Поки що до юрисдикції Вселенського патріархату належать десять священників і десять невеликих громад. Більшість литовських вірян продовжують входити до Литовської православної церкви, яка підпорядковується Російській православній церкві під проводом Кирила Гундяєва.

Ці кроки в Литві, а також інших країнах Балтії відбуваються на тлі позиції РПЦ щодо вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. Російська церква підтримала агресію Кремля, тож у балтійських країнах постало питання про відокремлення місцевих православних громад від впливу Москви.

Стосунки офіційної Литви з РПЦ