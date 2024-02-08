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Київрада передала Києво-Печерській лаврі землі у постійне користування

"За" проголосували 70 депутатів Київради.

Київрада передала Києво-Печерській лаврі землі у постійне користування
Фото: Макс Требухов

Київська міська рада передала землю в постійне користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Понад 30 років ці ділянки не були законодавчо оформлені, що дозволяло московському патріархату користуватися ними. Більше цього не буде. Лавра остаточно позбудеться «русского міра» і стане українською», – написав Оленич у своєму Telegram.

Як видно із фото, яке він прикріпив до свого допису, "ЗА" проголосували 70 депутатів, а 12 не голосували. 

Київрада проголосувала за передачу земель Києво-Печерській лаврі
Фото: Телеграм Петра Оленича
Київрада проголосувала за передачу земель Києво-Печерській лаврі

Оленич додав, що це – історичне рішення. 

"Дякую депутатам Київради, команді Департаменту земельних ресурсів і Міністерству культури та інформаційної політики. Це без перебільшення історичне рішення", – додав заступник голови КМДА.

  • У 20219 році Мінкульт повідомив, що земля під монастирем Почаївської лаври незаконно вибула з державної власності. Під час оформлення документів на право власності виявилося, що частина землі в межах Почаївської лаври (під монастирем) передана у власність монастиря. По суті, вона незаконно вибула з державної власності у 2014 році.
  • 30 березня 2023 року втратило чинність розпорядження уряду часів Януковича, яким Києво-Печерську лавру передали УПЦ МП. У серпні цього ж року суд визнав законним розірвання договору.
  • Мінкульт розпорядився утворити робочі групи з інвентаризації майна, які виявили численні порушення, як-от незаконні новобудови, пошкодження історичних будівель тощо. Попри судові рішення допустити комісію до перевірок і повернення будівель ченці УПЦ і деякі віряни перешкоджали її роботі. Однак поступово майно повертають у власність держави.
  • У серпні минулого року вдалося повернути 11 споруд, а 5 вересня 2023 року заповідник "Києво-Печерська лавра" повернув під свій контроль 12 будівель.
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