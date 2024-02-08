Київрада передала Києво-Печерській лаврі землі у постійне користування

Київська міська рада передала землю в постійне користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Понад 30 років ці ділянки не були законодавчо оформлені, що дозволяло московському патріархату користуватися ними. Більше цього не буде. Лавра остаточно позбудеться «русского міра» і стане українською», – написав Оленич у своєму Telegram.

Як видно із фото, яке він прикріпив до свого допису, "ЗА" проголосували 70 депутатів, а 12 не голосували.

Фото: Телеграм Петра Оленича Київрада проголосувала за передачу земель Києво-Печерській лаврі

Оленич додав, що це – історичне рішення.

"Дякую депутатам Київради, команді Департаменту земельних ресурсів і Міністерству культури та інформаційної політики. Це без перебільшення історичне рішення", – додав заступник голови КМДА.