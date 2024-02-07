На Хмельниччині лікаря ВЛК підозрюють у вимаганні грошей з хворого військового

Правоохоронці повідомили про підозру члену гарнізонної госпітальної ВЛК за фактом одержання хабаря. Він, за даними слідства, вимагав гроші за підтвердження діагнозу у хворого військового.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
“За даними слідства, медик вимагав 5 000 доларів США у хворого військовослужбовця за визнання його військово-лікарською комісією непридатним до служби з виключенням з військового обліку та звільненням із лав Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лікар достовірно знав - у військового наявне медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним.
Правоохоронці встановили, що він зобов’язувався оформити відповідні медичні довідки, а також вплинути на колег задля прийняття ними позитивного рішення.
Лікаря затримали у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини хабря у розмірі 1 800 доларів. Першу частину він отримав напередодні.
Чоловіку обрали запобіжний захід та відсторонили від посади. Перевіряється причетність до інших осіб до злочину.
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