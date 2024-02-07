Російська армія атакувала Нікопольщину дронами та артилерією, є поранені

Упродовж дня ворог атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував на Марганецьку сільську громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«5 дронів-камікадзе влучили по Марганецькій громаді. Покровська сільська була під артобстрілом», — зазначив Лисак.

Загалом в районі пошкоджені 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. А ще — авто, газогін та лінія електропередач.

У Марганецькій громаді Дніпропетровської області ворожий дрон поцілив в авто з цивільними.