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Російська армія атакувала Нікопольщину дронами та артилерією, є поранені

Росіяни спрямували дрони на Марганецьку громаду.

Російська армія атакувала Нікопольщину дронами та артилерією, є поранені
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня ворог атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Безпілотники спрямував на Марганецьку сільську громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«5 дронів-камікадзе влучили по Марганецькій громаді. Покровська сільська була під артобстрілом», — зазначив Лисак.

Загалом в районі пошкоджені 3 приватні будинки і 2 господарські споруди. А ще — авто, газогін та лінія електропередач.

У Марганецькій громаді Дніпропетровської області ворожий дрон поцілив в авто з цивільними.

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